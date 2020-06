Onderzoek naar ontvoering leidt tot vondst explosief materiaal in garagebox

Een onderzoek naar de ontvoering van een 26-jarige man, heeft gisteren geleid tot de vondst van explosief materiaal. Dat materiaal lag opgeslagen in een garagebox van de flat Bovenkruier in Noord.

De politie kreeg gisterochtend een melding binnen van een man die ontvoerd zei te zijn geweest. De man wees de politie naar de garagebox. Een groot deel van de middag deed het team forensische opsporing van de politie daar onderzoek, waaruit bleek dat de man inderdaad in de garagebox was vastgehouden.

Tijdens de doorzoeking van de box vonden agenten explosief materiaal. Om dat materiaal veilig te stellen en onschadelijk te maken werd de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. De flat werd niet ontruimd, omdat er geen gevaar voor bewoners was.

Het slachtoffer zegt na zijn ontvoering te zijn afgezet in Zuidoost. De auto waarmee hij ontvoerd werd is teruggevonden in Arnhem.

Mensen die meer weten over de zaak kunnen contact opnemen met de politie.