Stad 'Als ik vanuit Engeland via Italië naar Nederland reis, hoef ik dan niet in quarantaine?'

Als je na 8 juni van Amsterdam naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen, moet je bij aankomst twee weken in Quarantaine. Vanaf 15 juni gelden de regels ook andersom. Dat is onderdeel van de nieuwe corona-maatregelen. Lastig, want er zijn veel mensen die regelmatig op en neer pendelen.

AT5 sprak de Amsterdammers Malou en Alicia. Beide wonen zij in Londen, maar reizen vaak op en neer. En dat levert ingewikkelde situaties op. Alicia speelt in een internationaal ensemble en repeteren met de hele groep op één locatie zit er voorlopig niet in. 'Dat betekent dat je vier weken in quarantaine moet, dat is natuurlijk niet rendabel. Dat slaat gewoon nergens op.'

Rondom het reizen deze zomer zijn nog veel dingen onduidelijk. Nederland heeft een lijst gepresenteerd met landen waar je heen kan, daar staat het Verenigd Koninkrijk niet op. 'Dus als ik via Italië naar Nederland reis, want dat mag wel, dan hoef ik dus niet in quarantaine?', zegt Malou.