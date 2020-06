Jongerenburgemeester over slopen historische gevels: 'Was ironisch bedoeld'

Aanleiding van zijn tweet waren de gebeurtenissen in de Britse stad Bristol. Daar hadden demonstranten een metershoog standbeeld van slavenhandelaar en parlementslid Edward Colston van zijn sokkel gehaald en in de haven gegooid. El Johari deelde er op Twitter een artikel over en plaatste daarbij: 'Nu nog de gevels van de vele Amsterdamse grachtenpanden.' Snel daarna tweette hij dat de opmerking humoristisch bedoeld was.

Tegen AT5 zegt hij dat hij er geen misverstand over wil laten bestaan: de gevels hebben een monumentale waarde en hij wil echt niet dat ze worden neergehaald. 'Maar er mag wel meer gebeuren om te laten zien dat veel gevels met besmet geld zijn gefinancierd.'



Zo plaatst de gemeente al bij verschillende straatnamen van mensen die bij slavernij betrokken waren, plakkaten om de context te schetsen. Ook bij sommige gevels wordt dat gedaan. Bij de ambtswoning van de burgemeester bijvoorbeeld, waar een gedenksteen ligt. 'Maar dat gebeurt nog lang niet bij alle besmette panden en standbeelden', zegt El Johari.

Verandering

Daar moet verandering in komen, vindt hij. Neem nou de historische gevel aan het Rokin 64, met een zwarte Moor erop afgebeeld. 'Daar mag wel context bij gegeven worden. En zo zijn er nog vele andere gebouwen.'



Of zijn tweet handig was? 'Hij zorgde in ieder geval voor veel aandacht. Wat dat betreft heeft het zijn doel bereikt', zegt hij daarover. 'Maar sommige mensen willen de ironie in mijn opmerking niet begrijpen. Ik wil alleen dat de koloniale geschiedenis zichtbaar wordt verteld.'