Van der Sar: 'Klassiekers en andere topduels pas na winterstop'

Om te voorkomen dat de eerste klassieker in de Kuip bijvoorbeeld zonder publiek gespeeld wordt en de terugwedstrijd in een volle Johan Cruijff Arena. 'Dat is eerlijker en ook mooier om uit te zenden. Dan denk ik aan de duels tussen Ajax, Feyenoord en PSV, maar ook aan regionale derby’s als FC Twente – Heracles en FC Groningen – Heerenveen', vertelde de algemeen directeur zondagavond in Studio Sport. Van der Sar heeft het plan in ieder geval neergelegd bij de KNVB.

In september wordt de eredivisie waarschijnlijk weer opgestart. In eerste instantie zonder publiek, maar de KNVB hoopt dat er in januari weer toeschouwers bij kunnen zijn. De voetbalbond presenteerde vrijdag het 'Deltaplan' aan het kabinet, waarin alle plannen voor de hervatting van de competitie staan beschreven.

Het voetballen met of zonder publiek is daarin natuurlijk een belangrijk onderdeel. De KNVB wil, als het coronavirus dat allemaal toelaat, in zeven stappen naar voetbal in volle stadions. Als de eredivisie in september weer wordt opgestart, zal dat in eerste instantie nog achter gesloten deuren zijn, maar er is goede hoop dat er in januari 2021 weer kan worden gevoetbald voor supporters.