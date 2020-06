Onrust over herinrichtingsplannen Amsterdamse Bos

De vorige week door de gemeente gepresenteerde toekomstplannen voor het Amsterdamse Bos zijn lang niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Een petitie die oproept om het bos met rust te laten is al duizenden keren ondertekend.

De gemeenten Amsterdam en Amstelveen presenteerden vorige week het Bosplan 2020 - 2030. Het idee is om het bos in zones voor natuur, rust en activiteiten op te delen. Dit is volgens de gemeenten nodig om de toenemende drukte in het bos in goede banen te leiden.

Er wordt onder meer gesproken over het invoeren van betaald parkeren voor bezoekers, het aanpassen van hondenlosloopgebieden en het verwijderen van 7,5 hectare aan 'overbodige' paden. Ook komt er een divers aanbod aan recreatie, dat jaarlijks wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers.

De initiatiefnemers van de petitie willen dat de plannen worden ingetrokken en spreken van 'overbodige regelzucht door de gemeenten'. Volgens hen is er in de dagelijkse praktijk juist veel onderling respect tussen de groepen gebruikers van het bos.

Verduidelijking

Volgens de Amstelveense wethouder Floor Gordon is er ten onrechte de indruk ontstaan dat gebruikers van het bos zullen worden gescheiden of dat hondenbezitters ten zuiden van de A9 niet meer welkom zijn. 'Dit vraagt om verduidelijking van de teksten en kaarten in het Bosplan, wat na de inspraak gewijzigd naar de gemeenteraden gaat.'

Wel zegt ze dat het maken van zones nodig is. 'Ik zie dat met name in het weekend het erg druk kan zijn en hardlopers, paarden en honden elkaar in de weg kunnen lopen. Ongelukken gebeuren helaas steeds vaker en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.' Ze belooft met hondenbezitters in overleg te gaan voordat losloop- en aanlijngebieden worden aangepast.

Inspraak

Inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer kunnen tot 30 juli reageren op de plannen via de website van de gemeente. Daarna worden de plannen vastgesteld in de gemeenteraden.