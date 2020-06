Ajax gaat zaterdag weer trainen

Ook vandaag trainde er een groepje onder leiding van Winston Bogarde. Onder meer de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech, hij houdt zich fit bij Ajax voordat hij naar Londen vertrekt. 'Hoe lang hij nog bij ons blijft trainen weten we niet, maar hij is van harte welkom', aldus een woordvoerder van Ajax.

Die vakantie was lang genoeg voor veel Ajacieden, want in de tussentijd -toen het weer kon- kwamen er regelmatig spelers naar De Toekomst om fit te blijven. Veel buitenlandse spelers konden vanwege de coronamaatregelen ook niet naar hun thuisland en zijn in Nederland gebleven.

Vanaf zaterdag zal coach Erik ten Hag de ploeg een maand trainen. Half juli krijgen de spelers nog even vakantie en dan moeten ze op 1 augustus weer de bak. Zoals het er nu naar uitziet zal de competitie in september beginnen, voorlopig is er geen publiek welkom.

Champions League

Het is nog niet duidelijk of Ajax rechtstreeks is geplaatst voor de Champions League. Dat is alleen het geval als de winnaar van de huidige editie zich in eigen land ook weer plaatst voor het miljoenenbal. De voorronden beginnen mogelijk in de derde week van augustus. Daar wordt waarschijnlijk 17 juni meer bekend over. Dan heeft de Uefa een vergadering hierover.