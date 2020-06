Enorme bende in de Van Spilbergenstraat: 'Iedereen pleurt het voor mijn café'

De laatste tijd krijgen we veel meldingen van vuilnisoverlast in de stad, maar in de Van Spilbergenstraat in West is het helemaal een bende. Voor de deur van café-bar Karadag. Moedeloos wordt eigenaar Mustafa ervan, en woedend. Na vele pogingen bij de gemeente om het vuil op te laten halen neemt hij contact op met AT5. 'Het loopt helemaal uit de hand. Het stapelt zich op. Iedereen die komt die pleurt het voor mijn café. Hoe moet ik mijn terrasje hier neerzetten?'