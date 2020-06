Schipholmedewerkers voeren actie voor betere bescherming tegen coronavirus

De medewerkers komen morgen bijeen op parkeerplaats P4 van de luchthaven. Dit doen zij allemaal vanuit hun eigen auto, zodat zij niet het risico lopen om te dicht bij elkaar in de buurt te komen.

'Toen Nederland al in lockdown zat, moesten medewerkers op Schiphol gewoon doordraaien alsof er niets aan de hand was', aldus Joost van Doesburg van vakbond FNV. 'Daardoor zijn mensen ziek geworden en op de zelfs op de ic belandt. Dat laten we niet gebeuren nu het vliegverkeer weer wordt opgeschaald.'

'Schouder aan schouder'

Volgens Van Doesburg zijn de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven nog steeds niet op orde. 'We krijgen nog dagelijks foto's en filmpjes binnen van onze leden, telkens verrast het ons wat we nu weer zien. Zoals mensen die schouder aan schouders staan te werken zonder bescherming.'

Naast betere bescherming eist de vakbond meer zekerheid over baanbehoud. 'Nu in deze coronatijd en de luchtvaartcrisis die dat met zich meebrengt, is de luchthaven doorgeslagen met de flexibilisering. Heel veel beveiligers, schoonmakers en grondpersoneel zitten thuis. We strijden voor meer vaste banen en leefbare lonen.'