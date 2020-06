Architect Cees Dam: 'Bouw een Tower Bridge over het IJ'

Amsterdam zou een soort Tower Bridge moeten bouwen om Noord bereikbaar te houden. Volgens architect Cees Dam moet Amsterdam groter denken, is te lezen in Het Parool die hem heeft gesproken. Zijn idee is om de ene toren op ongeveer de helft van het Java-eiland te bouwen en de andere toren daar dus recht tegenover in Noord.

De architect vertelt in de krant dat de twee woontorens een vitaal onderdeel van zijn plan: 'Door daar woningen in te maken, kun je de investeringen in de brug terugverdienen. Op die manier kost zo’n brug de stad helemaal niets.' De woontorens hebben 40 verdiepingen en zijn in de tekeningen zeventig meter hoog en moeten worden verbonden door twee bruggen. Het ontwerp heeft Dam samen met ontwikkelaar DVP gemaakt.

Dam & Partners Architecten