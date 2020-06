Stad Opnieuw moet een vrijplaats uit Noord verdwijnen: 'Geef ons nog een maandje'

Opnieuw moet een culturele vrijplaats verdwijnen. Dit keer is het proeftuin de Luwte in Noord. Na zeven jaar moeten de 'bewoners' het oude tennispark Elzenhagen verlaten. Maandag is de deadline, maar de gebruikers van het terrein zeggen dat door de coronacrisis niet te halen. 'Geef ons alsjeblieft nog een maand.'

Het braakliggende terrein ligt vlakbij de eindhalte van de Noord/Zuidlijn. Jarenlang werd de plek gebruikt voor stadslandbouw, kunst en als sociale werkplaats voor cliënten met verslavingsproblematiek. 'Ik ben verslaafd aan alles wat je je maar kunt bedenken, behalve heroïne ', zegt Machiel Oosting. Hij komt twee keer in de week samen met zo'n twintig anderen voor dagbesteding op de Luwte. 'Het is een familie.' Al vanaf het begin was duidelijk dat het na zeven jaar plaats moest maken voor bebouwing, maar door de coronacrisis heeft niet iedereen al een nieuw plekje weten te vinden. Ze vragen uitstel aan de gemeente. 'We hebben echt nu hulp nodig', zegt beheerder Wouter van de Wetering. Ze vrezen dat maandag al hun kunstwerken door bulldozers worden platgewalst. 'Een maandje is voldoende dan zijn we weg.'

Contract loopt af Stadsdeel Noord houdt voet bij stuk. Het contract loopt af en ontwikkelaars staan al aan de poort te rammelen. Wel heeft stadsdeel opruimhulp aangeboden en containers geplaatst. 'Het is ons gewoon niet op tijd gelukt en het gaat mij aan het hart dat we nu al onze mooie creaties verliezen.' Maar dat lijkt dus wel te gebeuren. Mogelijk staan maandag de bulldozers op de stoep. 'Help ons.' Eerder deze week werd duidelijk dat de voormalige ADM-bewoners weg moeten van de Slibvelden in Noord