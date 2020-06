Spoeddebat Halsema en nieuwe antiracisme-demo morgen live op AT5

Een belangrijke dag morgen in de gemeenteraad. Er staat een spoeddebat op de agenda waar burgemeester Halsema zich moet verantwoorden voor haar handelen voor en tijdens de antiracisme-demo vorige week maandag. Dit spoeddebat zullen we live uitzenden bij AT5, op tv en online, vanaf 13.00 uur gaat onze camera daar aan. Het staat nog niet vast hoe laat het spoeddebat precies begint, maar we zijn er dan alvast maar bij.

In de studio staat presentator Anneloes Mullink en in de Stopera zal onze politiek verslaggever Ronald Olsthoorn verslag doen van het debat.

Waar het allemaal om gaat is natuurlijk de grote drukte bij de antiracisme-demo op 1 juni op de Dam. Hoe kon het dat de opkomst zo onderschat werd, en waarom is er niet is ingegrepen toen duidelijk werd dat de bezoekers zich door de drukte niet meer aan de 1,5 meter afstand konden houden. Daarover zal burgemeester Halsema verantwoording moeten afleggen tegenover de raad.

Antiracisme demonstratie in Zuidoost

Precies morgen staat er weer zo'n demonstratie op de agenda. Die zou gehouden worden op het Anton de Komplein in Zuidoost, maar die is vandaag verplaatst naar het Nelson Mandelapark omdat er een grote opkomst wordt verwacht.

Die demonstratie begint om 17.00 uur en ook daar is AT5 live bij aanwezig, maar we zullen daar eerder live gaan. Daar zijn onze verslaggevers Tessa Neijland en Rayen Halfhide bij aanwezig.

Als het een beetje uitkomt, maar dat laat zich niet helemaal voorspellen, schakelen we na het spoeddebat in de Stopera live over naar het Nelson Mandelapark, waar dan de eerste demonstranten en organisatie zullen aankomen.