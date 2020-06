Is dit het nieuwe uitshirt voor komend seizoen?

Voor veel fans is het elk jaar wel weer een momentje: in welk shirt speelt je club komend seizoen? Op Twitter gaat het mogelijk nieuwe uitshirt van Ajax rond, het is grijsblauw in blokken en heeft een rood Ajax-logo.

Het is nog niet honderd procent zeker of dit het shirt ook echt is. De club laat desgevraagd weten dat het pas 'echt is' als Ajax en de kledingsponsor het nieuwe shirt officieel lanceren. Wanneer dat is? 'Binnenkort', aldus een woordvoerder van Ajax.

Officieel of niet, de Twitter-discussie over deze grijsblauwe variant is vermakelijk: