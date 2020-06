Ajax hervat trainingen: 'Nog even van Ziyech genieten van dichtbij'

Sinds een paar dagen is Ajax weer begonnen met trainingen op het veld naast de Arena. In kleine groepjes wisselen de spelers van de selectie elkaar af. Ondanks de regen trok de training toch een paar trouwe supporters.

''Normaal kan je de training niet zien, maar ik zag het gister op Facebook staan dus ik dacht nou even kijken of ze er vandaag weer zijn. En dat is wel heel leuk om te zien zo, dat ze naast de Arena spelen', vertelt een supporter. 'Nog even van Ziyech genieten van dichtbij, laatste paar dagen', vervolgt hij.