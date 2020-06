Cultuur Portrettengalerij uit 17e eeuw toont 'zwarte mensen die trots en volwaardig terugkijken'

In veel Nederlandse musea, waar ze kunstwerken tentoonstellen van de afgelopen eeuwen, zijn zwarte mensen vaak in een onderdanige rol afgebeeld. Opvallend aan de kunstwerken van Rembrandt en zijn tijdgenoten is dat dat stereotype beeld nog niet overheersend was. In de tentoonstelling HIER. Zwart in Rembrandts tijd zijn die kunstwerken nu te zien.

Het was mede-curator Stephanie Archangel die op het idee kwam nadat zij een schilderij zag van een zwarte jongen in het Mauritshuis in Den Haag, van de hand van Rembrandt. 'Zwarte mensen, geschilderd in de 17e eeuw, hoogtepunt van de kunst op dat moment, die trots en volwaardig naar mij terugkijken als bezoeker. Het is eigenlijk gek dat we dat niet zien, het is een blik die al 400 jaar bestaat.'

Quote 'Het is een eer om te voelen dat het relevant is wat je doet' Kunstenaar iriée zamble