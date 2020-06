Uitgebrand busje Amstelveen zat vol met vaten drugsafval

Een busje dat in de nacht van 1 op 2 juni volledig uitbrandde op een parkeerplaats aan de Sportlaan in Amstelveen, zat vol vaten met chemisch drugsafval. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie.

Het busje dat gestolen bleek te zijn, is waarschijnlijk bewust in brand gestoken en achtergelaten op de parkeerplaats. Het is niet bekend wat voor soort drugsafval er in de vaten zat.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over het incident. Beeldmateriaal van de brand of van mogelijke verdachten kan ook helpen in het onderzoek van de recherche.