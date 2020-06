Man bedreigt supermarktpersoneel met mes na aanhouding diefstal

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt medewerkers van een supermarkt in het centrum te hebben bedreigd met een mes. De verdachte wordt halverwege maart aangehouden door de bedrijfsleider die hem verdenkt van diefstal. De man werkt mee aan zijn aanhouding, maar blijkt later een mes bij zich te hebben.

AT5

Rond kwart voor 1 op donderdag 12 maart komt de verdachte de supermarkt aan de Sarphatistraat binnenlopen. 'Op de beelden is te zien dat de verdachte door een van de gangpaden wandelt. Hij loopt naar één van de schappen en stopt meerdere producten in een tas', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. Op dat moment loopt er toevallig een medewerker langs die ziet waar de man mee bezig is. Op de beelden is te zien hoe hij omkijkt en vermoedt dat de man waarschijnlijk niet gaat betalen voor zijn boodschappen. 'De man passeert de rij bij de kassa en wil er vandoor gaan, maar de medewerker is hem te snel af. Via de ingang snijdt hij hem de pas af, geeft aan dat hij denkt dat de man mogelijk gestolen heeft en verzoekt hem mee te komen.'

Terwijl iemand de politie belt, neemt de medewerker de verdachte mee naar een deel van de winkel dat niet toegankelijk is voor publiek. Hij komt erachter dat zijn gevoel klopte, in de tas van de man zitten inderdaad spullen die niet zijn afgerekend. De bedrijfsleider, die zich inmiddels bij de medewerker heeft gevoegd, houdt de man vervolgens aan. 'In eerste instantie lijkt de man mee te werken, maar wordt op een gegeven moment onrustig. Hij pakt een mes uit zijn zak en bedreigt daarmee de bedrijfsleider en de medewerker. Met het oog op de veiligheid van zijn medewerkers en zichzelf laat de bedrijfsleider de verdachte gaan', zegt Stor. 'Het is erg knap hoe de bedrijfsleider en de medewerker hun hoofd koel hebben gehouden in deze situatie. Ze hebben een goede keuze gemaakt door de verdachte te laten gaan. Het is natuurlijk een heftig incident en daarom willen we graag weten wie deze man is'

Signalement De man wordt rond de vijftig jaar oud geschat, heeft een lichtgetinte huidskleur en is tussen de 1 .70 en 1.75 lang. Hij heeft een mager postuur en draagt tatoeages in zijn nek. Verder had hij een grijs ringbaardje en droeg die dag een donkere pet met opvallende gele tekening, een donkere jas, donkere broek en grijze gympen.