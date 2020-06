Politie zoekt man die 'flinke' kopstoot uitdeelt in café in het Centrum

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een bezoeker van een café in het Centrum zwaar mishandeld te hebben. Met een harde kopstoot bezorgt hij het slachtoffer flinke verwondingen in zijn gezicht waardoor hij in het ziekenhuis beland.

De beelden zijn van een bewakingscamera van een café aan de Bethlehemsteeg in het Wallengebied. Op het eerste oog lijkt er niks aan de hand, maar op een gegeven moment slaat de vlam in de pan. 'Een van de mannen die waarschijnlijk bij de groep van de verdachte hoort, heeft contact met een van de mannen uit de groep van het slachtoffer. Op de beelden is te zien dat er een woordenwisseling tussen de groepen ontstaat. Twee vrienden van het slachtoffer worden geduwd' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. Dan gaat het fout. De verdachte pakt uit het niets de slachtoffer met twee handen vast bij zijn kleding en trekt hem hard naar zich toe. Hij beweegt zijn hoofd met veel kracht richting die van het slachtoffer en raakt hem hard in zijn gezicht. 'Er loopt een straal bloed over het voorhoofd van de verdachte, waarschijnlijk ontstaan door de tanden van het slachtoffer in het voorhoofd van de man.'

De vrienden van het slachtoffer ondersteunen hem terwijl de verdachte het bloed van zijn voorhoofd veegt. Er wordt nog wat over en weer geduwd en de vriendengroep van het slachtoffer verlaat het pand. Buiten blijkt dat de man behoorlijke verwondingen in zijn gezicht heeft opgelopen en moet naar het ziekenhuis. 'Dat slachtoffer krijgt die kopstoot zomaar uit het niets. Niemand wil natuurlijk dat een leuk avondje uit op die manier eindigt. Wij willen heel graag weten wie deze man is' zegt Stor. Signalement De man waar de politie naar op zoek is heeft een lichtgetinte huidskleur, wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat en heeft een normaal postuur. Hij heeft donker haar en droeg die avond een donkere jas.