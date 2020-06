Man steekt 17-jarig slachtoffer in achterhoofd tijdens grote vechtpartij in Oost

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een onbekende man die ervan verdacht wordt, begin november een 17-jarige jongen met een mes in zijn achterhoofd te hebben gestoken. Dat gebeurt tijdens een grote vechtpartij in de Watergraafsmeer.

Het zo rustige plantsoen aan de Radioweg in Oost is op maandag 4 november rond 4 uur in de middag opeens het decor van een grote vechtpartij tussen verschillende jongens. Een bewakingscamera in een van de portieken in de straat legt de chaos in de straat vast.

'Op de beelden is te zien dat er veel jongeren op straat zijn en dat de situatie behoorlijk hectisch is. In die hectiek zien we opeens een onbekende man met een mes insteken op het achterhoofd van het slachtoffer' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

Na het steken rent de verdachte uit beeld, maar loopt een paar seconden later weer langs, nu een stuk dichterbij de camera. Hij wordt rond de 18 jaar oud geschat, heeft een donkergetinte huidskleur een normaal postuur en kort haar. Hij was die dag volledig in het zwart gekleed.