Liveblog spoeddebat: Halsema over te volle Dam: 'Ik ben hiervoor verantwoordelijk'

Burgemeester Femke Halsema heeft vanmiddag uitleg gegeven over de veel te drukke demonstratie tegen racisme op de Dam, op Tweede Pinksterdag. Daar waren zo veel mensen dat er geen anderhalve meter afstand meer te houden was, terwijl dat vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wel verplicht is.

De gemeenteraadsvergadering is om 13.00 uur begonnen

Halsema heeft gezegd dat de gemeente de eigen communicatiemiddelen had moeten inzetten en dat dat haar spijt

16.15 uur: Halsema niet blij met eerdere aankondiging motie van wantrouwen Marianne Poot van de VVD vond dat Halsema excuses moest maken voor een interview met RTL Nieuws. Volgens Poot had de burgemeester 'met een smalend lachje' gezegd dat de oppositiepartijen eerst het feitenrelaas moesten afwachten en dat ze niet ging aftreden. 'Nee dat krijgt u niet', reageerde Halsema. 'Want laat ik op mijn beurt zeggen: voordat ik überhaupt aan het woord ben geweest, voordat er een feitenrelaas ligt, voordat er waarheidsvinding heeft plaatsgevonden, kondigt u een motie van wantrouwen aan. En mijn reactie is, misschien zullen we het feitenrelaas afwachten. Want ik ben namelijk in de veronderstelling dat er geoordeeld wordt op basis van de feiten.'

16.00 uur: 'Oproep had averechts kunnen werken' Halsema reageerde ook op vragen waarom ze er niet voor gekozen heeft de demonstranten op te roepen naar huis te gaan: 'Het podium was laag, en de geluidsinstallatie was toegerust voor 300 mensen, en de demonstratie liep af.' Bovendien: 'Een oproep had ook averechts kunnen werken.'

15.45 uur: Halsema: gemeente had eigen communicatiemiddelen moeten inzetten 'en dat spijt me' De gemeente had tijdens de demonstratie op de Dam via de 'eigen communicatiemiddelen', zoals Twitter en Facebook, mensen moeten oproepen de Dam te verlaten. Dat zei burgemeester Femke Halsema . 'Dat is niet gebeurd, het spijt me en het is overduidelijk een les voor de toekomst.' Ze zei verder dat er besloten was een kleine politiemacht in te zetten, om escalatie te voorkomen. 'De inschattingsfout dat er een kleine groep mensen aanwezig zou zijn en de sterke focus op de-escalatie had als ongewenste consequentie dat er geen mensen of middelen ter plaatse waren om alsnog de drukte te reguleren.' Toch is het volgens Halsema wel de vraag of ze wel ingegrepen had als er wel genoeg agenten en middelen aanwezig waren.

15.30 uur: Appcontact met Grapperhaus was 'privé' en 'raakte een beetje oververhit' Tijdens het debat werd Halsema ook gevraagd om opheldering over haar Whatsappgesprek met minister Ferdinand Grapperhaus. Ze schreef naar hem dat 'rechts Nederland een gouden kans' zag. Halsema zei dat ze door de coronacrisis de afgelopen maanden veel contact heeft met minister Ferdinand Grapperhaus. Ze zei dat het een 'privéconversatie' was die 'een beetje oververhit raakte'. 'De conversatie was wat hoekig en daar wil ik het bij laten.' 'Ik vertegenwoordig alle Amsterdammers, links, rechts, boven, onder, midden', reageerde Halsema, toen er werd gevraagd of ze ook de burgemeester van rechtse Amsterdammers is.

15.00 uur: Halsema over aanwezigheid op de Dam De Partij van de Ouderen vond dat Halsema 'als demonstrant' op de Dam aanwezig was. Halsema ontkende dat, ze zei met de politie te hebben gesproken en aan de zijkant te hebben gestaan. Ook was het volgens haar niet nodig om een mondkapje te dragen.

14.20 uur: Halsema: ik baseer me op adviezen van professionals, maar ben verantwoordelijk VVD-fractievoorzitter Marianne Poot vond dat Halsema de politie de schuld gaf voor de situatie die op de Dam ontstond. Halsema ontkende dat. 'Ik baseer me op adviezen van professionals', zei ze. 'Dat doen ze onder mijn verantwoordelijkheid. Maar zij zijn de specialisten. Ik baseer me daarop. Maar ik ben verantwoordelijk. Uiteindelijk. Bestuurlijk en ten volle, voor de inschattingen die er zijn gemaakt.'

14.00 uur: Was Openbaar Ministerie betrokken bij besluit om niet in te grijpen? Halsema zei dat de rest van de Driehoek (politie en justitie) zich over het niet ingrijpen tijdens de demonstratie heeft gebogen. Verschillende raadsleden hadden daar hun twijfels over, met name over de rol van Jeroen Steenbrink, de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Volgens Halsema heeft ze een bericht gestuurd en heeft hij zich 'niet verzet' tegen het besluit. Hij zou het bericht wel gelezen hebben, maar niet hebben gereageerd. VVD-fractievoorzitter Marianne Poot wilde whatsappgesprekken zien, maar dat kon volgens Halsema niet omdat er 'operationele informatie' in zou staan.

13.56 uur: Halsema reageert: 'Ik ben hiervoor verantwoordelijk' Burgemeester Femke Halsema noemde de beelden van de volle Dam 'pijnlijk om te zien'. 'Voor de mensen die naasten zijn verloren, voor de mensen in de zorg, voor ondernemers die het hoofd boven water proberen te houden, voor politie en handhavers die op de anderhalve meter moeten letten, voor ieder ander die een opoffering heeft gedaan.' 'Ik ben hiervoor ten volle verantwoordelijk en betreur dat dit heeft kunnen gebeuren', zei ze. Ze complimenteerde ook de politie. 'We hebben een fantastisch politiekorps, professionele trouwe dienders met een groot hart.' Volgens Halsema hebben alle betrokken agenten de demonstratie 'geweldig begeleid'.

13.50 uur: Partij van de Ouderen vindt Halsema meer politica dan bestuurder Wil van Soest van de Partij van de Oudere noemde de volle Dam een 'dikke middelvinger naar alle hardwerkende mensen in de zorg'. 'Een stampvolle Dam met een tevreden kijkende Halsema zonder mondkapje. Dit is geen voorbeeld voor de jeugd.' Volgens haar was Halsema 'even vergeten boven de partijen te staan', ze noemde haar 'meer politica dan bestuurder'.

13.45 uur: Forum voor Democratie vindt handelswijze Halsema 'onvergeeflijk' Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga vond dat Halsema om 17.00 uur had moeten besluiten om de toegangswegen naar de Dam af te sluiten. Ook wilde ze weten wat de rol van het Openbaar Ministerie is, omdat er besloten werd niet in te grijpen 'toen er 14.000 keer een misdrijf gepleegd werd'. 'Het is onvergeeflijk dat de burgemeester zich inhoudelijk uitliet over de betoging, het is onvergeeflijk dat ze grote rechtsongelijkheid toepaste, het is onvergeeflijk dat ze zich laatdunkend en angstig uitliet over rechtse mensen', zei Nannina.

13.35 uur: CDA vraagt burgemeester optreden te evalueren CDA-fractievoorzitter vond dat Halsema moest toegeven dat ze zelf fouten heeft gemaakt, hij noemde het 'betreurenswaardig' dat ze de politie de schuld leek te geven. 'Dit geeft het risico dat het draagvlak voor de coronamaatregelen worden ondermijnd', stelde Boomsma. 'Mijn kernvraag is, heeft de burgemeester haar uiterste best gedaan om de regels te handhaven en waar blijkt dat uit?' Hij wil weten hoe de burgemeester haar eigen functioneren beoordeelt.

13.30 uur: VVD vindt dat Halsema niet boven partijen staat VVD-fractievoorzitter Marianne Poot liet eerder al weten dat ze wil dat Halsema opstapt. Ze zei vandaag in de vergadering dat ze had gewild dat Halsema op Tweede Pinksterdag niet op de Dam stond, maar in de cirisruimte op de Stopera. Ze vond dat het appgesprek tussen Halsema en minister Ferdinand Grapperhaus een 'genant inkijkje' gaven in de communicatie. 'We zien een burgemeester die het nog steeds moeilijk vindt om boven de partijen te staan.

13.26 uur: Zo verloopt de demonstratie voor de Stopera nu

13.12 uur: De vergadering is begonnen

13.10 uur: Demonstratie voor de Stopera Applaus en getrommel op pannen en potten: het moet er volgens tientallen demonstranten bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering voor zorgen dat burgemeester Halsema zich gesteund voelt.

12.55 uur: Vergadering op punt van beginnen De vergadering staat het op het punt van beginnen. Verslaggever Ronald Olsthoorn over het debat: