Gemeente: plek voor 18.000 demonstranten in Nelson Mandelapark

Bij de demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in Zuidoost kunnen volgens de gemeente 18.000 demonstranten op anderhalve meter van elkaar staan. Mocht het toch te druk worden, dan kan er door de Driehoek (burgemeester, politie en justitie) besloten worden de demonstratie te beëindigen.

Er zijn inmiddels door de gemeente 18.000 stippen in het park gezet, als demonstranten daarop staan dan houden ze anderhalve meter afstand van elkaar. Ook staan er straks tekstkarren met informatie over de demonstratie.

Verkeersregelaars

Agenten, verkeersregelaars en 'hosts' staan bij de in- en uitgangen van het park, om zo de demonstranten aan het begin en einde van het protest te begeleiden. Mocht de demonstratie beëindigd worden, dan wordt dat 'ter plekke' en via social media gecommuniceerd.

'Een nieuwe besmettingshaard dienen we te voorkomen', schrijft Halsema vanochtend in een brief aan de organisatie van het protest. 'Dat geldt ook voor het moeten weigeren van mensen omdat het niet meer past, iets wat we tot het uiterste moeten voorkomen.'

Statisch

Daarom zijn er voorschriften voor de demonstratie opgesteld. Zo moet er dus anderhalve meter afstand gehouden worden, mag er enkel 'statisch' gedemonstreerd worden en moet er 'goede hoest- en handhygiëne' gehanteerd worden.

'Als organisatie blijft u primair verantwoordelijk voor het ordelijk en veilig verloop van de demonstratie', stelt Halsema. 'Dat geldt in deze tijd bovenal voor de verantwoordelijkheid die u draagt voor de gezondheid van uzelf, uw deelnemers en de directe omgeving van uw deelnemers. Ik heb er vertrouwen in dat u alles in het werk stelt om de demonstratie veilig en vreedzaam te laten verlopen en dat u al uw deelnemers op de hoogte stelt van gemaakte afspraken en grenzen.'

De demonstratie begint om 17.00 uur en duurt tot 18.30 uur. AT5 zendt het protest live uit.