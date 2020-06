Leerstraf opgelegd voor jongen (15) na beledigen homostel

De 15-jarige jongen die betrokken zou zijn geweest bij de belaging van een homostel in Oost, krijgt een leerstraf van 35 uur opgelegd. Dat heeft de rechter vandaag bekendgemaakt.

Ook krijgt hij een voorwaardelijke taakstraf van 25 uur. De jongen moet bovendien 350 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

'Duidelijk signaal'

'Het doet de cliënten goed om te zien dat de rechtbank een duidelijk signaal af heeft gegeven over het feit dat de uitlatingen van de jongen zeer kwetsend zijn voor homoseksuelen en deze ook sterk indruisen tegen de in de Nederlandse samenleving gerespecteerde normen en waarden', laat advocaat Sébas Diekstra in een reactie op de uitspraak weten.

Confrontatie

De 15-jarige meldde zichzelf op het politiebureau na een confrontatie in de Molukkenstraat op Eerste Paasdag. Daarbij werd een homokoppel door een groep jongens bespuugd en uitgescholden.

Het stel besloot een deel van het incident te filmen. De beelden werden vervolgens op sociale media gedeeld en zorgden voor veel verontwaardiging.

Eis

De jongen werd daarop verdacht van groepsdiscriminatie en het beledigen van het stel, maar niet van het bespugen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een leerstraf en een schadevergoeding van 850 euro aan het stel. Daarnaast zou hij 35 uur voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden moeten krijgen, vond het OM.

De straf die de rechtbank vandaag oplegt valt iets lager uit.

Opnieuw

In mei werd het koppel overigens opnieuw het slachtoffer van een homofobe aanval, zo meldde hun advocaat. Een van de mannen zou daarbij zijn geschopt.

Het is nog onbekend of het om dezelfde groep gaat.