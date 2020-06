Directeur Haga Lyceum moet stap terug doen: 'Het vonnis deugt niet'

Schorsing

Atasoy werd eind mei geschorst door de voorzitter van het schoolbestuur. Een reden voor de schorsing zou onder andere zijn autoritaire optreden zijn.

Maar volgens Atasoy was de voorzitter van het bestuur zelf net geschorst. Hij voegde daaraan toe dat zijn eigen schorsing niet rechtsgeldig is.

Secretaris

Ook de secretaris van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de koepel waar het lyceum onder valt, moet een stap terug doen. En daar is Atasoy nu eigenlijk vooral boos over.

'Ik doe wel wat anders voor een tijdje. Maar de secretaris is er binnen 24 uur uitgeknikkerd. Dat klopt niet met de statuten', zegt hij in een reactie.

'Grote onrust'

De rechter oordeelde vandaag anders. Geconstateerd werd 'de school door het conflict tussen de drie mannen onbestuurbaar is geworden'.

'De situatie zorgt voor grote onrust onder de ouders van de leerlingen. Dit kan zo niet langer en dus zal één van de partijen, in ieder geval tijdelijk, moeten terugtreden', aldus de rechter.

Stap terug

De directeur en de secretaris moeten zich daarom terugtrekken, totdat er een oordeel komt over hun schorsing en ontslag tijdens een bodemprocedure.

Voor bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach geldt dat daarentegen niet. 'Het algemeen bestuur is volgens de statuten het hoogste orgaan, terwijl de directeur onder het algemeen bestuur functioneert', legde de rechter vandaag uit.

'Ze lapten schorsing en ontslag aan hun laars'

De voorzitter zou zich tijdens de ruzie aan de statuten hebben gehouden, in tegenstelling tot de directeur en de secretaris. 'Daarnaast lapten de mannen hun schorsing en het ontslag aan hun laars', vond de rechter. 'En gingen ze op hun beurt over tot schorsing en ontslag van de voorzitter.'

Sleutels inleveren

De directeur moet daarom per direct alle sleutels en bankpasjes van de school inleveren. Ook mogen hij en de secretaris de school niet meer betreden of contact opnemen met leraren, leerlingen en hun ouders.

'Nietig verklaren'

'Alleen omdat de bestuursvoorzitter een andere mening heeft en de secretaris zich achter mij schaart', vindt Atasoy. 'Nu moeten we wachten op de bodemprocedure.'

Hij verwacht dat het vonnis daarin nietig wordt verklaard. 'Want de rechter heeft nu helemaal niet gekeken wat eruit de statuten kwam. Het vonnis deugt niet, dit is gewoon wat de staat wil.'

Opspraak

Het Cornelius Haga Lyceum is al tijden in opspraak. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schreef vorig jaar in een brief aan het stadsbestuur dat de schoolleiding banden zou hebben met extremisten. Minister Slob eiste dat het bestuur zou opstappen, maar de rechter hield dat toen tegen.