88 coronagevallen vastgesteld na controle in teststraat RAI

In de teststraat in de RAI zijn afgelopen week 4624 mensen getest op het coronavirus. In 88 gevallen leverde dat een positieve uitslag op. Mogelijk gaat dat aantal nog omhoog, omdat nog niet alle uitslagen binnen zijn.

Het stadsbestuur schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat naar verwachting deze week een tweede testlocatie opent in de stad.

Bron- en contactonderzoek

De teststraat in de RAI opende op 2 juni de deuren. Meteen op de eerste dag al lieten honderden Amsterdammers zich testen op het virus. Dat kan gewoon vanuit de auto. Maar ook kunnen mensen met de fiets of gewoon te voet langskomen, mits ze een afspraak gemaakt hebben via een speciaal telefoonnummer van de GGD.

Bij alle 88 personen die in de eerste week positief getest zijn op het coronavirus is een bron- en contactonderzoek opgestart. Naast de testlocatie in de RAI wordt er ook bij ziekenhuizen en zorginstellingen getest. Het gaat dan meestal om zorgmedewerkers. De GGD ontvangt in die gevallen alleen het aantal positieve testen.

Opstartproblemen GGD

Mensen die zich laten testen moeten binnen 48 uur beschikken over de uitslag, dat is het streven van de GGD. Door opstartproblemen werd die streeftijd vorige week niet altijd gehaald, zo laat de GGD weten in een reactie aan AT5. Vooral mensen die negatief getest werden op het virus moesten soms langer wachten voordat ze gebeld werden. De GGD zegt dat een aantal problemen inmiddels verholpen is. 95 procent van de mensen die tot en met dinsdag getest zijn in de RAI, heeft de uitslag van die test al binnen.

AT5 bracht vorige week een bezoek aan de teststraat in de RAI. Die reportage kun je hieronder bekijken.