Kan ik alweer naar Turkije? En meer vragen over de coronacrisis

Gelden er geen maatregelen, dan besmet een coronapatiënt gemiddeld twee tot vier andere personen, meldt het RIVM. Het is daarom zeker verstandig om bij te houden wie er besmet is met het virus en waardoor dat is veroorzaakt, om nieuwe uitbraken te voorkomen.

Zover nu bekend is, raken de meeste mensen volgens het RIVM besmet via hoesten of niezen. Er zijn daarom bepaalde richtlijnen opgesteld die hierop inspelen, waaronder het houden van 1,5 meter afstand.

Toch is nog niet alles bekend over het virus. Mogelijk kunnen mensen ook besmet raken via oppervlakken. Daarnaast bestaat er een kans dat personen zonder symptomen het virus alsnog kunnen overdragen. Dat moet nog onderzocht worden, aldus het RIVM.

Dergelijk onderzoek kan van belang zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar door de incubatietijd van maximaal twee weken, is het ook niet altijd te achterhalen hoe en wanneer iemand besmet is geraakt.

Desondanks probeert de overheid zo goed mogelijk te monitoren hoe het virus zich ontwikkelt. Sinds 1 juni kan daarom iedereen met coronaklachten getest worden.

Bovendien zou de inmiddels veelbesproken app meer inzicht moeten gaan geven in het risico op besmetting. Iemand krijgt dan een waarschuwing als een app-gebruiker in de buurt is geweest die later het coronavirus bleek te hebben. Voor de zekerheid zou diegene dan in quarantaine kunnen gaan, om verdere verspreiding te voorkomen.

Maar de app staat nog wel in de kinderschoenen. Zo is er opvallend veel verdeeldheid over, concludeerden onderzoekers van drie Nederlandse universiteiten in samenwerking met het RIVM. Een derde van de ondervraagden zou de app 'zeker installeren', maar er zijn ook veel Nederlanders die zich zorgen maken over bijvoorbeeld hun privacy.