Studenten gaan scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden

Studenten gaan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs helpen bij het inlopen van leerachterstanden die zij opgelopen hebben door de coronacrisis. Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven hebben dat afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Tijdens de coronacrisis hebben leerlingen wekenlang thuisonderwijs gekregen en konden zij niet naar school toe. Een deel van hen heeft daarom een leerachterstand opgelopen. Scholen bekijken nu om welke leerlingen het precies gaat. Studenten van de lerarenopleidingen en pedagogische studies kunnen helpen bij het verzorgen van bijles en zomerscholen.

Studiepunten en geld

De studenten doen extra praktijkervaring op en kunnen in sommige gevallen extra studiepunten en geld verdienen. De ministers roepen schoolbesturen op om het extra geld dat ze ontvangen hebben onder andere hiervoor te gebruiken.

'Ik ben erg blij dat studenten gaan meehelpen op school in deze tijden van crisis. Deze extra handen ontlasten leraren en helpen leerlingen vooruit', zegt minister Slob. 'Goed om te zien dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen om achterstanden zoveel mogelijk in te lopen.'

Lesaanbod voor scholen

Universiteiten in Amsterdam, Leiden en Utrecht zijn al bezig met het ontwikkelen van een lesaanbod voor scholen. Studenten van de lerarenopleidingen kunnen daarop worden ingezet. Er wordt onderzocht of deze initiatieven landelijk kunnen worden opgeschaald na de zomer.