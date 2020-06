Ajax bevestigt: dit is het nieuwe uitshirt

Waar we dinsdag nog constateerden dat de meningen over het shirt verdeeld waren, blijkt vandaag dat veel fans het nieuwe shirt wel degelijk zien zitten. De club meldt namelijk dat de webshop overbelast is door de grote interesse in het nieuwe shirt.

Contractverlenging

Ook maakt de club vanochtend bekend dat het contract met Ryan Gravenberch is verlengd. Het 18-jarige talent lag vast tot 2021, zijn nieuwe contract loopt tot 2023. Gravenberch debuteerde op 23 september 2018 tegen PSV, in Eindhoven. Met 16 jaar en 130 dagen is hij daarmee nog steeds de jongste Ajax-debutant ooit.