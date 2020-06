Naar de film in een beperkt geopende bios: 'Lekker de ruimte!'

Dylan Kuijpers (20) uit Zuidoost houdt van film. Hij doet een opleiding tot filmacteur en heeft een bijbaan in de bioscoop, waar hij tot zijn verdriet vanwege het coronavirus maanden niet mocht komen. Nu de filmtheaters in de stad weer, met de nodige beperkingen, open zijn gaat hij in het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam daarover in gesprek met medewerkers en bezoekers.

Het is voor liefhebbers eindelijk weer mogelijk: weggezakt in een rode pluche stoel optimaal genieten van de nieuwste films op het witte doek. Twee vriendinnen zijn blij dat ze weer mogen. 'Wij zijn het sowieso gewend om veel naar de film te gaan, dus het is echt weer leuk dat het nu weer mag', vertelt een van hen.

Maar je hebt je wel te houden aan een aantal regels. Zo is het onder meer niet de bedoeling dat je je kaartje aan de kassa koopt, mag je uitsluitend in de zaal je koffie op biertje nuttigen, zit je met maximaal 29 anderen, ver uit elkaar in de zaal en moet je na de aftiteling direct de bioscoop verlaten.

Minder gezellig

Wouter Timmermans, programmeur van bioscopen The Movies en de Filmhallen, is verheugd om weer open te zijn maar merkt ook dat het nog lang niet als vanouds is. 'We kunnen maar heel mondjesmaat mensen toelaten. De ervaring is wel anders. Het is uiteindelijk minder gezellig.'

Ook voor het personeel is het erg wennen. 'Het was hier eigenlijk altijd heel druk. En nu is het juist heel veel stilstaan en schoonmaken. Heel veel schoonmaken!', vertelt een medewerkster. 'Je moet alles desinfecteren zoals handvatten en cupholders', vult een collega aan.

Voordelen

Maar afgezien van alle regeltjes overheerst onder zowel bezoekers als medewerkers van de bioscoop vooral de blijdschap dat er in ieder geval weer iets kan. En sommigen zien in een enkele maatregel ook een groot pluspunt: 'Je hebt nu lekker de ruimte nu. Dus het heeft ook wel voordelen hoor!'.