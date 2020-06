Broers Jussen heropenen grote zaal Concertgebouw met piano-optreden

Het duo geeft twee concerten, een om 19.00 en een om 21.00 uur. Bij elk concert zullen maximaal honderd bezoekers aanwezig zijn. 'Het eerste openbare concert in de grote zaal na maanden van sluiting is een bijzonder moment', aldus Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw. 'Dit concert voelt als een belangrijke stap in onze weg naar herstel als culturele sector.' Door de coronacrisis moest het Concertgebouw meer dan driehonderd concerten annuleren.



En ook voor de broers Jussen, die al meerdere malen optraden in het Concertgebouw, wordt het een bijzonder concert. 'Het is voor ons een grote eer om bij deze heropening van de zaal te mogen optreden', zeggen de twee. Ze zullen tijdens het concert stukken spelen van Mozart, Schubert, Ravel en Kulenty. 'We kijken er erg naar uit om nog een concert te geven met een publiek, vooral in Het Concertgebouw.'

Geen staande ovatie

Om de coronamaatregelen in acht te houden is er een ruimte van drie stoelen tussen de bezoekers en voert het Concertgebouw eenrichtingsverkeer in, zodat bezoekers elkaar niet kruisen. Ook is de garderobe gesloten. Bovendien wordt aan het publiek gevraagd om tijdens het applaus te blijven zitten. Dit om ervoor te zorgen dat ook het verlaten van de zaal volgens de regels gebeurt.

Vrijdag vindt voor het eerst sinds de coronacrisis weer een concert plaats in de kleine zaal. Pearls in Baroque geeft die avond twee concerten achter elkaar. Bij elk concert zijn maximaal dertig bezoekers welkom.