Waarom waren de coronaregels soms zo onduidelijk en hielden we ons er wel aan?

Volgens Julia van Weert, gedrags- en communicatiewetenschapper, was dat in het begin in elk geval niet zo. 'De regels werden in het begin veel te vaag geformuleerd', stelt ze. 'Meerdere gedragswetenschappers hebben dat gesignaleerd.'

De coronacrisis heeft dan ook een behoorlijke impact gehad op ons leven. Nu we wat verder zijn, maakt AT5 daarom de balans op. Want was de nieuwe situatie te bevatten? En waren de regels voor iedereen te begrijpen?

Er veranderde plotseling een heleboel. We moesten 1,5 meter afstand gaan houden. Bovendien gingen al snel alle horecagelegenheden dicht en mochten we niet meer op bezoek bij onze ouderen. Zelfs boodschappen doen – wat voor velen lange tijd een van de weinige uitjes was – bleek niet meer zoals vanouds te zijn.

Het coronavirus leek in eerste instantie een ‘ver-van-je-bed-show’. In China waren er al veel besmettingsgevallen bekend, maar in Nederland leek er nog geen reden te zijn voor paniek. Dat beeld werd eind februari anders, toen de eerste officiële besmetting in ons land bekend werd.

Communicatiedeskundige Van Keep denkt dat het grootste probleem 'de vertaalslag naar de eigen privésituatie' vormt. 'Wat mag ik wel, wat niet. En wat gebeurt er op het moment dat je toch per ongeluk in de fout gaat?' Dat zouden mensen volgens haar preciezer willen weten.

Maar beide deskundigen denken dat de situatie veranderd is, nu juist de versoepelingen voor verwarring zorgen. 'Mensen vinden sommige informatie tegenstrijdig. Waarom mogen er maar 30 personen naar het theater, terwijl er wel honderd in een vliegtuig mogen zitten?', aldus Van Weert.

Regels zoals het houden van 1,5 meter afstand, bleken gesteund en begrepen te worden. Deze zijn in het begin dan ook 'goed herhaald', stelt Mayke van Keep, communicatie-expert bij de Issuemakers . 'Bijna elke Nederlander kan ze daarom inmiddels dromen.'

Het RIVM riep daarom de Corona Gedragsunit in het leven, waarbij Van Weert in de wetenschappelijke adviesraad zit. Daar wordt onder meer gemonitord hoe mensen de communicatie vanuit de overheid ervaren.

Omdat het hierbij gaat om een risicogroep, is het wel belangrijk om voorzichtig te zijn. 'Leg dan uit waar je precies op moet letten als je toch weer wat vaker op bezoek gaat. Mag je het toilet gebruiken, of een kopje koffie aanraken?'

Nu mensen het risico lager inschatten, is de boodschap lastiger over te brengen, ziet Van Weert. 'Er ontstaan zelfs vragen of het allemaal wel nodig was. Maar dat is onterecht. Juist omdat er maatregelen genomen zijn, hebben we het nu onder controle. En we willen de vrijheden ook niet weer opgeven. Dus het blijft erg belangrijk dat we ons aan de regels houden.'

Druk op handhaving

Maar om ervoor te zorgen dat de regels nog steeds worden nageleefd, wordt de druk op de handhaving wel steeds groter, denkt Van Keep. 'En dat is best ingewikkeld.'

Zo wordt er in de stad gehandhaafd op de noodverordening, die is opgesteld door Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 'In eerste instantie was dat vooral een vertaalslag van wat er landelijk was bepaald. Maar het vaarverbod was bijvoorbeeld wel specifiek in Amsterdam, terwijl ik daar dan weer weinig over heb gehoord.'