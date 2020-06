Coronatent van OLVG West niet meer nodig en wordt afgebroken

De Corona Screening Unit (CSU) van het OLVG West wordt de komende week afgebroken. Door de terugloop van het aantal besmettingen en de opening van de corona-teststraat in de RAI, is de 'coronatent' niet meer nodig.

Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staat het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames over de afgelopen drie dagen in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op 0,3 ligt, en de besmettingsgraad ligt landelijk gezien op 0,85.

Bij het OLVG zien ze ook een sterke terugloop in het aantal mensen dat zich meldt met mogelijke coronaklachten. Het gebruik van de CSU is daarom niet langer nodig. In die tent werden mensen nagekeken en getest op het coronavirus.

Patiënten en personeel

De komst van de coronatest-straat in de RAI betekent niet dat het OLVG helemaal gestopt is met het testen op corona. Opgenomen patiënten en het eigen personeel wordt nog wel bij het OLVG getest. Bij de locatie in Oost gebeurt dat op de huisartsenpost van het ziekenhuis. In West is er op de begane grond van het ziekenhuis een ruimte beschikbaar gemaakt.

AT5 maakte eind maart onderstaande reportage over de coronatent van het OLVG.