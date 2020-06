Bewoners vrijplaats Noord mogen wagens maand langer laten staan

De wagens die op de proeftuin de Luwte in Noord staan, mogen nog tot 15 juli op een klein deel van het terrein blijven. De bewoners zelf moeten maandag wel, zoals afgesproken, vertrekken.

Dat liet de stadsdeelvoorzitter van Noord gisteravond weten tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie. 'Het gaat om een klein stukje, waar ze hun wagens mogen stallen', zegt een woordvoerder van het stadsdeel. 'Ze mogen er niet meer wonen en geen activiteiten houden. Ook moeten ze de rest van het terrein maandag schoon opleveren.'

De beheerder van de proeftuin, Wouter van de Wetering, spreekt van een 'magere overwinning'. 'We zijn heel blij dat we nu niet in het worst-case-scenario zitten.' Ze hadden namelijk, naar eigen zeggen door de coronacrisis, nog geen koper voor hun wagens gevonden en waren bang dat de kunstwerken maandag door bulldozers vernietigd zouden worden.

De vrijplaats ligt op het oude tennispark Elzenhagen, vlakbij de eindhalte van de Noord/Zuidlijn. De proeftuin verdwijnt omdat er gebouwd gaat worden, iets dat zeven jaar geleden al afgesproken werd.