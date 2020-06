Stad Is een Tower Bridge over het IJ een goed idee? 'Het moet wel iets Mokums zijn'

Als het aan Cees Dam ligt, architect van de Stopera, komt er een heuse Tower Bridge over het IJ. De vraag is of de Amsterdammers zitten te wachten op deze brug.

Het idee is om twee woontorens van ongeveer 70 meter hoog aan beide kanten te verbinden door twee bruggen. Het bovenste gedeelte zou voor toeristen kunnen zijn, die van het uitzicht willen genieten. Het onderste deel voor fietsers en voetgangers.

Dam & Partners Architecten

Al jaren wordt er gesproken over een brug die het Java-eiland met Noord moet verbinden. Een onafhankelijke adviescommissie onderzoekt op dit moment hoe er een einde kan komen aan de impasse rondom de zogenoemde 'Sprong over het IJ'. Een van de redenen dat er nog altijd geen brug is, is de kritiek uit de nautische hoek. 'De scheepvaart houdt het tegen', vertelt ontwerper Ronald Hooft. 'Het is een heel machtige lobby klaarblijkelijk. En Amsterdam heeft zich door hen steeds de stuipen op het lijf laten jagen.'

Dam & Partners Architecten

Om dat probleem te tackelen bedacht Dam dat de brug twaalf meter boven het water moet komen, zodat binnenvaartschepen er gemakkelijk onderdoor kunnen varen. Toch is Hooft geen groot voorstander van de brug. 'We hebben natuurlijk al een heel prominent gebouw van Cees Dam in Amsterdam, waar we voorlopig niet van afkomen. Als men zou voorstellen het daarbij te houden, dan zou ik daar geen tegenstander van zijn.'

De Tower Bridge in Londen.