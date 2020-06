Verdachte van doodsteken Bilal Bichr vandaag voor de rechter

Op 2 juli 2019 wordt de 22-jarige Bilal Bichr neergestoken op Plein '40-'45 in West. Hij overleeft dit niet. Vandaag staat Hakim A., die ervan verdacht wordt Bichr te hebben neergestoken, voor de rechter.

Het is rond 14.00 uur als Bichr op het plein in West wordt neergestoken. De 22-jarige man wordt volgens een getuige in zijn buik gestoken en verliest hierdoor erg veel bloed. Hij wordt met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar dit mag niet meer baten.

Bebloed in basisschool

Omstanders vertellen dat een ruzie aan de steekpartij vooraf zou zijn gegaan. De dader zou vlak voor het incident een mes in de Jumbo hebben gekocht. 'Er lag een heel spoor aan bloed. Werknemers van de Jumbo kwamen meteen aanrennen om te helpen het bloed te stoppen.'

De vermoedelijke dader loopt, hevig bebloed, kort na het incident een basisschool binnen. Daar pakt hij een theedoek uit een koffieruimte en rookt een sigaretje op het drukke schoolplein. De verdachte wordt korte tijd na de steekpartij aangehouden bij deze Immanuelschool, zo'n 400 meter van het plein.

Emotionele herdenking

Enkele dagen na de fatale steekpartij komen zo'n 200 mensen naar het plein om Bichr te herdenken. Het wordt een emotionele bijeenkomst. Een van zijn neven houdt een toespraak bij de bloemenzee die voor Bichr is neergelegd. 'We zijn samen opgegroeid, we hebben veel meegemaakt. Samen gelachen, samen gehuild, samen gespeeld.'

Ook een tante van Bichr, Naima, is aanwezig. Ze vertelt dat ze nog altijd niet kan beseffen dat haar neefje er niet meer is. 'Hij is gewoon lopend naar buiten gegaan en niet meer teruggekomen. Vreselijk. En hij heeft het niet verdiend.'

Strafeis

Vandaag staat A. voor de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling en strafeis. Hem wordt door het Openbaar Ministerie ten laste gelegd dat hij opzettelijk en met voorbedachten rade, Bichr van het leven heeft beroofd door hem een of meerdere keren met een groot en/of scherp mes in de buikstreek en/of arm te steken.

AT5-verslaggever Menko Arends is in de rechtbank aanwezig en doet verslag van de zaak.