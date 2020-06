De Straten op het Azartplein: 'Krankjorum dat een plein vernoemd wordt naar een scheepje dat nog steeds vaart'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op het Azartplein in Oost.

De woonbootbewoners en de krakers waren in de jaren tachtig en negentig de eerste bewoners van het Java-eiland. Zij hebben niet alleen het eiland voor hun ogen zien veranderen, maar hebben zelf ook een actieve rol gespeeld in de vormgeving en inrichting ervan. Sommigen wonen al meer dan dertig jaar aan deze kades.

Wladiwostok

Deze aflevering bezoeken we het Azartplein in Oost, op steenworp afstand van de Javakade, van de vorige aflevering. Veel krakers kwamen hier terecht toen zij moesten vertrekken van de Javakade. Siem woonde vroeger in ‘Het Einde van de Wereld’ en is van daaruit naar het Wladiwostok-gebouw verhuisd. Hij heeft zich vroeger hard gemaakt voor het huidige uiterlijk van het plein.

Mariette is ook een Wladiwostok-bewoner van het eerste uur en neemt elke ochtend een duik in het IJ. In het SHB-gebouw, een van de oudste gebouwen op het schiereiland woont Leonie. Zij laat ons het pand zien én treedt op als one-man band Bomberleo.

Ship of Fools

Ook Hette woont in het SHB-gebouw en neemt ons mee in haar verleden als kraker. Tot slot zien we in deze aflevering August Dirks, de kapitein van het Ship of Fools en de leider van het theatergezelschap Azart. Hij heeft voor ons de tijd genomen om in Ecuador (!) een video op te nemen, waarin hij ons uitlegt waar het Azartplein zijn naam nou eigenlijk aan dankt.