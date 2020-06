Kabinet komt met wetsvoorstel voor lachgasverbod

Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan lachgas in gasflessen of grote hoeveelheden patronen voor consumenten.

Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Het verbod komt er alleen wanneer het voorstel een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer.

Schadelijke stof

Eind vorig jaar kondigde het kabinet al aan recreatief gebruik van lachgas te willen verbieden. Dit naar aanleiding van een risicobeoordeling. Daaruit bleek dat recreatief gebruik van het gas leidt tot schade aan de volksgezondheid en samenleving. Destijds was een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het verbod.

Met het voorstel zegt Blokhuis een einde te willen maken van het gebruik van lachgas als drug. 'Lachgas wordt steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt als drugs, met name door jongeren. Met grote risico’s voor hun eigen gezondheid, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer. Voor eens en altijd moet duidelijk zijn dat dit een erg schadelijke stof is, die niet voor recreatief gebruik is.'