Zij-ingangen Vondelpark komende dagen gesloten

Bezoekers kunnen alleen naar binnen bij de hoofdingangen bij het Leidseplein en de Amstelveenseweg. Dat betekent dat de kans groot is dat bezoekers in de rij moeten staan om het park in te kunnen. Ook is het al een paar keer voorgekomen dat het Vondelpark op dit soort momenten wordt afgesloten voor fietsers.

Als de drukte afneemt, zullen alle ingangen weer open gaan.