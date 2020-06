Sekswerkers demonstreren bij Stopera: 'We willen aan het werk'

Sekswerkers in de stad willen niet tot 1 september wachten om weer aan het werk te gaan. Ook zij hebben hun inkomsten heel hard nodig en vinden dat ze ongelijk behandeld worden door de overheid. Het ene contactberoep is allang aan het werk, de sekswerkers moeten zeker tot september wachten. Daarom demonstreerde er vandaag een groepje bij de Stopera.

De sekswerkers hebben een plan geschreven en hopen dat dat voor de overheid overtuigend genoeg is om aan hun wens te voldoen. In het voorstel staat dat zowel de sekswerker als de klant latex handschoenen en mondkapjes moeten dragen. Daarnaast is orale seks en zoenen niet toegestaan en mag er alleen gesekst worden in posities waar men met het gezicht van elkaar wegkijkt. Belangenvereniging Red Light United vergelijkt de sekswerkers met contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten, die op 11 mei weer aan de slag mochten. De vrees dat er luchtdruppeltjes uitgestoten zouden worden is volgens de belangenvereniging onterecht.

Quote 'Prostituees doen er ook toe, wij zijn ook mensen. We willen veilig en legaal werken en niet stiekem' prostituee (die anoniem wil blijven)

Ambassadeur van de Amsterdamse Gay Pride, Hans Verhoeven, steunt de sekswerkers voor de Stopera. 'Het protocol dat is bedacht moet het mogelijk maken dat het net zo veilig is om te werken als kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen. Dat protocol is nog steeds onderwerp van gesprek.' 'Wij staan hier omdat de sekswerkers geen gebruik kunnen maken van de regelingen die er zijn, tot 1 september niet mogen werken en in een armoede positie komen' 'Prostituees doen er ook toe, wij zijn ook mensen. We willen veilig en legaal werken en niet stiekem. Wij betalen ook belasting, net als iedere andere burger, we hebben het recht om te werken', vertelt een van de demonstrerende prostituees die anoniem wil blijven.

Quote 'Sekswerk is geen zwoele vrijpartij zoals in de Titanic, maar vrij klinisch en professioneel met veel oog voor hygiëne' Felicia Anna, Red Light United

'Sekswerk is niet zo fysiek inspannend als men denkt', stelde Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, al eerder bij AT5. 'Sekswerk is geen zwoele vrijpartij zoals in de Titanic, maar vrij klinisch en professioneel met veel oog voor hygiëne. Het werk is wat dat betreft net zo inspannend als het werk van een masseuse die wel vanaf 11 mei aan de slag mocht gaan.'