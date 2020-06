Tot nu toe 280 Amsterdammers overleden aan het coronavirus

In totaal zijn nu 280 Amsterdammers overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het RIVM vrijdag.

Dit betekent dat er in een week tijd drie Amsterdammers zijn overleden aan de gevolgen van het virus. 615 Amsterdammers liggen in het ziekenhuis, of hebben daar gelegen. Dat zijn er vier meer dan vorige week.

In heel Nederland zijn nu 48.461 mensen positief getest op het virus, waarvan 2506 in Amsterdam. 11.813 Nederlanders zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Tot nu toe zijn er landelijk gezien 6.053 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden, benadrukt het RIVM.