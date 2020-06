OM eist 12 jaar cel voor dodelijke steekpartij Plein '40-'45

Het is 2 juli 2019 rond 14.00 uur als Bilal op het plein in West wordt neergestoken. Hij wordt volgens een getuige in zijn buik gestoken en verliest hierdoor erg veel bloed. Bilal wordt met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar dit mag niet meer baten.

De verdachte vertelt dat er enkele dagen voor de steekpartij een ruzie ontstond tussen hem en Bilal bij de Sloterplas. 'Bilal kwam aanlopen, er ontstond ruzie en ik ben toen getrapt. Later hebben we nog een keer gevochten', liet hij onder meer weten.



'Ik heb een dode op mijn geweten. Het lijkt nu zo alsof ik het zo gepland heb, maar dat is absoluut niet zo. Het is ook verschrikkelijk voor de familie’, zegt Hakim A. ‘Ik heb mijn leven verdedigd’.

'Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik wil geen slachtoffer spelen, maar het is uit de hand gelopen.’