Thijs peddelt 42 kilometer tegen depressies: 'Het taboe moet eraf'

Voor Thijs gaat het om een belangrijk thema. 'Twee jaar geleden pleegde een van mijn beste vrienden zelfmoord na een depressie. Ik wil hem een eerbetoon geven. Tegelijkertijd wil ik ook bredere aandacht vragen voor het probleem.'

Dat is ook een van de redenen waarom hij de naam van zijn vriend niet noemt. 'Ik doe dat uit respect voor de familie, maar ook omdat dit probleem zo veel mensen treft dat het verder gaat.'

'Bang om over depressies te praten'

Thijs woonde jarenlang met zijn goede vriend in een studentenhuis. Hoewel ze vaak met elkaar spraken, wist Thijs niet van zijn probleem. Een bekend verhaal, stelt hij.

'In alle gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd komt naar voren dat mensen bang zijn om over depressies en gevoelens te praten. Dat is zo zonde, want de omgeving wil niets liever dan helpen.'

Documentaire

Het doel van zijn actie is daarom ook om geld in te zamelen, zodat Thijs een documentaire kan maken over dit onderwerp. Hij hoopt dat de film eraan bijdraagt dat depressies bespreekbaar worden. 'Het taboe moet eraf!'