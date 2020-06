Wethouder Groot Wassink over koloniale standbeelden: 'Je moet geschiedenis niet uitwissen'

In AT5's Park Politiek reageert wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) op de anti-racismeprotesten die de afgelopen weken plaatsvonden in de stad. 'De massaliteit van de protesten, ook elders in de wereld, geeft aan dat de tijden veranderen.'

Na de dood van George Floyd volgden de Black Lives Matter-demonstraties in de Verenigde Staten elkaar op. Ook in Amsterdam bleken veel mensen begaan te zijn met het thema. Zo kwamen op Tweede Pinksterdag meer dan 10.000 demonstranten samen op de Dam en afgelopen woensdag in het Nelson Mandelapark in Zuidoost.

'Ik denk dat het aangeeft dat heel veel Nederlanders racisme en discriminatie echt zat zijn. Dat vind ik heel mooi', aldus Groot Wassink (Sociale Zaken en Antidiscriminatiebeleid). 'Wat ik ook bijzonder vind, als je kijkt naar wie er demonstreert, het gaat echt om een nieuwe generatie.'

'Vandalisme is niet goed te praten'

Maar soms slaan de protesten om in bijvoorbeeld het bekladden of het zelfs neerhalen van standbeelden, zoals in het Verenigd Koninkrijk. 'Ik snap heel veel emoties rond beelden, maar vandalisme is niet goed te praten. Een Tropenmuseum besmeuren, dat kan niet', vindt de wethouder.

Volgens hem is het 'veel belangrijker dat je er informatie over aanlevert'. Het college is daarom van plan om te inventariseren welke standbeelden, gebouwen en gevels te linken zijn aan het koloniale verleden.

Groot Wassink hoopt dat mensen hierdoor meer kennis krijgen van 'de zwarte bladzijdes uit Amsterdam'. 'Je moet de geschiedenis niet uitwissen, maar leren te begrijpen.'

'Weghalen van een beeld, is weghalen van onze geschiedenis'

Zelf zegt de wethouder 'beelden eigenlijk maar ondingen te vinden'. 'Die zijn over het algemeen opgericht in de negentiende eeuw met als doel om het nationalisme te versterken. Maar het weghalen van een beeld, is in zekere zin het weghalen van onze geschiedenis.'

Toch is het niet eenvoudig om te bepalen welke standbeelden er nou omstreden zijn, geeft hij toe. 'Ik vind het lastig om dat als politiek te zeggen. Wie omstreden is, is in Amsterdam best omstreden.'