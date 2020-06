Ruim 800.000 euro gevonden in woningen in Zuid

De politie heeft afgelopen dinsdag in woningen aan de Turnerstraat en Krooswijkhof in Zuid meer dan 800.000 euro gevonden. Een man van 48 jaar en een vrouw van 70 jaar zijn opgepakt.

De recherche was al langer bezig met een onderzoek naar witwassen en drugs en doorzocht daarom de twee woningen. Daarbij werd in de woning op de Krooswijkhof ruim 300.000 euro aangetroffen. In een woning aan Turnerstraat werd zelfs meer dan een half miljoen euro aangetroffen.

De twee verdachten zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris, ze blijven nog zeker twee weken langer vastzitten.

De afgelopen weken zijn er in meerdere woningen in de stad al grote geldbedragen gevonden.