Da Costakade opgeschrikt door vernielende verwarde man: 'Hij stond naakt te schreeuwen'

De bewoners zagen hem schreeuwend over een woonboot lopen, terwijl hij steeds meer kleren uittrok. 'Het ene na het andere kledingstuk ging uit', zag een vrouw. De man schreeuwde in meerdere talen, waaronder Italiaans. 'Het was vrij spectaculair. Het leek wel een Italiaanse opera', zegt een buurtgenoot.

Omstanders filmden ook hoe de man ruiten ingooide met bloempotten. Ook heeft hij zichzelf nog in gevaar gebracht door aan een elektriciteitskabel te trekken. 'Hij begon er aan te trekken en te sleuren toen de politie probeerde dichterbij te komen', vertelt een bewoner.

Er kwamen veel hulpdiensten op het incident af, waaronder ambulancepersoneel en zelfs duikers van de brandweer. In de onderstaande video is te zien hoe twee agenten de man uiteindelijk overmeesterden op het dak van de woonboot. Waarom de man zich zo gedroeg is niet duidelijk.