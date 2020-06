ME-busjes naar Museumplein voor anti-Israëlprotest

Een groot aantal busjes van de Mobiele Eenheid is op dit moment aanwezig op en rond het Museumplein. Daar is om 14.00 uur een demonstratie begonnen om 'een andere houding van Nederland ten opzichte van Israël af te dwingen'.

Op Facebook hebben iets meer dan 700 mensen aangegeven dat ze komen. 'Nu Israël stukken van de westelijk Jordaanoever wil annexeren, nog gewelddadiger wordt dan het al was en onze regering maar ook linkse politieke partijen de andere kant op blijven kijken, zullen we de straat op moeten', schrijven de organisatoren van het protest.

Overtoom

Op beelden vanaf de Overtoom is te zien dat er ongeveer tien ME-busjes naar het Museumplein rijden. Volgens een omstander kwamen er vlak daarvoor ook zo'n tien busjes van de Mobiele Eenheid langs.

'Een groot aantal bezoekers heeft aangegeven te komen, we willen dat het veilig en ordelijk verloopt, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en ook met wat er is gebeurd op de Dam in het achterhoofd', zegt een woordvoerder van de politie.

Tien sprekers

Er zijn ruim tien sprekers, waaronder een raadslid van DENK en een lid van BIJ1. De demonstratie duurt tot 17.00 uur. De organisatie vraagt deelnemers aan het protest om op anderhalve meter afstand van elkaar te staan en een mondkapje te dragen. Wie gezondheidsklachten heeft, wordt gevraagd thuis te blijven.

Eerder vandaag werden er, net als bij eerdere demonstraties, markeringen aangebracht op de grond.