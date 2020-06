Stad Duikers onderzoeken onderwaternatuur in de gracht: 'Heel gaaf om te doen'

Door de coronamaatregelen is er de afgelopen maanden een stuk minder gevaren dan normaal. Om te zien of dat invloed had op de onderwaternatuur, gingen twaalf duikers dit weekend op onderzoek uit.

Ze doken onder andere bij de Amstelsluizen. 'Het is nog niet eerder gebeurd dat je met zo'n grote groep duikers de onderwaternatuur gaat onderzoeken', zegt Jeroen van Herk, een van de initiatiefnemers. 'Stand still' De rondvaartboten lagen wekenlang stil en de grachtengordel is een aantal weekenden afgesloten voor pleziervaart. 'Door corona is het een stand still geweest', stelt Van Herk. 'In een keer waren er twee of drie maanden dat er weinig gevaren werd. En het is interessant om dat te bekijken, want dit is juist een uniek moment om dat te kunnen doen.'