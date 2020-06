Skatebaan Zeeburgereiland vrijdag open: 'It's focking damn huge mate'

Skater Bruno Koldeweij, maker van bovenstaand filmpje, is ongelooflijk blij met het park. 'Dit is echt next level. Een nieuw soort skaten komt eraan in Nederland. Deze vormen en deze bowls die hadden we nog niet. Eindelijk is hier ook een 'leeg zwembad' waar we in kunnen skaten, net zoals ze in Amerika in lege zwembaden gingen skaten.'

Op het Zeeburgereiland is jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van de zogenoemde Urban Sport Zone. In eerste instantie werd gemeld dat het in het voorjaar van 2017 af zou zijn, maar dat werd -typisch Amsterdams zullen we maar zeggen, drie jaar later.