Logo Amsterdam UMC nu ook op gevel van ziekenhuis

Twee jaar na de bestuurlijke fusering van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc), prijkt sinds dit weekend het logo van Amsterdam UMC op het ziekenhuis aan de De Boelelaan in Zuid.

Het verwisselen van het logo was volgens het ziekenhuis 'een spectaculair moment' en is vastgelegd in een timelapse. Verschillende delen van de De Boelelaan werden voor de operatie afgesloten en ook de traumahelikopter vloog tijdelijk vanaf een andere locatie.