Bart B. zaagde lichaam Miranda Zitman 'uit liefde' in stukken

Dat verklaarde B. vanmiddag in de rechtbank in Utrecht, meldt De Telegraaf. Hij zaagde het lichaam van zijn vriendin in stukken, omdat hij haar wilde begraven op plekken waar zij het gelukkigst was. Dat was in het water waar ze samen plezier beleefden in een bootje en in de tuin van hun woning in Soest.

Haar armen, benen en hoofd werden afgezaagd. De romp stopte hij in een koffer die maanden later werd ontdekt in het water bij de Zuider IJdijk. Haar hoofd en armen begroef hij in de tuin. Haar benen zijn nog altijd zoek.

Kapsalon in de Jordaan

Zitman runde bijna 25 jaar kapsalon Medusa in de Jordaan. Vaste klanten van de kapper kregen kort voor haar vermissing een app afkomstig van de telefoon van Zitman. In die app annuleerde ze alle staande afspraken en werd geschreven dat ze naar het buitenland ging verhuizen.

B. geeft toe dat hij die appjes heeft gestuurd, naar eigen zeggen om Miranda's familie leed te besparen van haar overlijden. Niet om de politie om de tuin te leiden. Ook maakte hij na zijn daad de trap grondig schoon.

Canada

In de zomer van 2018 zou Zitman hebben besloten om een punt achter hun relatie te zetten. Ze had weer contact met een ex die in Canada woonde, die ze drie weken wilde gaan opzoeken. Enkele uren voordat zij op het vliegtuig zou stappen, viel ze volgens B. van de trap. Hij vond haar naar eigen zeggen levenloos onder haar koffer.

Ook werd er in totaal 116.000 euro van haar rekening overgeboekt naar rekeningen waarover B. kon beschikken. Tegenover de rechtbank zei hij dat Miranda dat zelf had gedaan, 'voor het geval ze in Canada onder een bus zou lopen.'

Het Openbaar Ministerie maakt morgen de strafeis bekend.