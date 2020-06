Douchen op de camping is vanaf vandaag weer mogelijk: 'Lekker fris'

Vliegenbos ging begin deze maand al open voor gasten met een eigen douche en toilet in de caravan of camper. Vanaf vandaag opende de camping ook de deuren voor de gasten die van het sanitairgebouw gebruik willen maken. 'Dit is beter dan jezelf opfrissen met een emmertje water', zegt een kampeerder.

Het is volgens camping eigenaar Erik van der Linden nog wel even passen en meten. Zo mogen maximaal vier mensen tegelijk in het sanitairgebouw zijn en blijven sommige hokjes gesloten. 'We hebben hier op de grond aangegeven welke toiletten open zijn en welke tijdelijk dicht', vertelt Erik.

Goede hoop

Het veld waar de tenten op moeten komen, is op dit moment nog leeg. Maar Erik heeft goede hoop dat het snel drukker wordt. 'We gaan proberen om nog iets van het seizoen te maken. Ik heb er vertrouwen in. Je ziet dat mensen weer reislustig worden. Ze gaan weer bellen en boeken.'

Ook op het veld worden de nodige maatregelen getroffen. 'We hebben er speciaal een robot voor ingehuurd. Die gaat 112 kampeervakken uitzetten waar mensen op veilige afstand van elkaar kunnen kamperen.'