Moet er na corona een limiet worden gesteld aan het aantal toeristen?

Het toerisme begint weer heel voorzichtig op te krabbelen in de stad, maar daar staat niet iedereen om te springen. Om te voorkomen dat de binnenstad na de coronacrisis weer overspoeld wordt door toeristen, zijn bewoners een petitie gestart die al door meer dan 15.000 Amsterdammers is ondertekend.

Wie een wandeling maakt over de Oudezijds Achterburgwal hoort nu niet het geschreeuw van feestvierende toeristen, maar enkel wat vogeltjes fluiten. De door de coronacrisis ontstane rust in het gebied is veel bewoners goed bevallen. 'Dit is waar we al zo lang naar verlangen', vertelt een van hen.

Die rust inspireerde vier bevriende bewoners, Jasper van Dijk, Jacques Huppes, Ammique Saleem en Martijn Badir, om de petitie Amsterdam Heeft een Keuze te starten. Zij stellen voor om dit moment aan te grijpen om vanaf nu een limiet te stellen aan het aantal toeristen wat naar de stad komt. Namelijk maximaal 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar. Ter vergelijking: vorig jaar waren er in totaal 18 miljoen overnachtingen.

Voor de petitie verzamelden de vier al ruim 15.000 handtekeningen.

Oorlogstijd

Het voorstel klinkt ondernemers van de binnenstad niet meteen als muziek in de oren. De meesten hebben namelijk net rampzalige maanden achter de rug en zien momenteel nog maar een fractie van hun normale klantenbestand terug. 'Het is triest, het leek wel oorlogstijd', zegt een visboer.

Een ander vindt dat de lokale ondernemers een kans verdienen om een inhaalslag te maken. 'Ik vind dat die mensen gewoon weer hun geld moeten kunnen verdienen na de corona.'

Een betere balans

Maar ook dat beseffen de initiatiefnemers van de petitie goed. 'Wij zien dit als kans om de balans weer te waarborgen in de stad, waar natuurlijk een gezonde toeristische industrie is, maar waar ook bewoners zich thuis blijven voelen in het centrum', legt Jacques Huppes uit.

Ook de visboer kan zich daar wel in vinden. 'Kijk we hebben ze nodig, zakelijk gezien. Maar ik snap dat heel goed. Ik denk dat ik daar zelf ook wel voor zou tekenen.